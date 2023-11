È il francese Serdar Gozubuyuk, l'arbitro designato dalla UEFA per dirigere Salisburgo-Inter, match valido per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League. Il fischietto olandese, di origine turca, è coadiuvato da Erwin Zeinstra e Johan Balder, mentre è Joey Kooij il quarto uomo della gara. VAR affidato a Dennis Higler, Marco Fritz invece ha il ruolo di AVAR. Metro di giudizio utilizzato in maniera coerente per tutti i novantasette minuti di gara: il fischietto olandese fa uso dei cartellini solo in casi 'estremi' e fischia in maniera corretta in tutti gli episodi chiave del match: tutte giuste le ammonizioni date, compreso il giallo a Bisseck a metà primo tempo che sulle prime poveva sembrare qualcosina in più di un semplice giallo. Non si lascia sfuggire nessun dettaglio: sacrosanto il rigore che ha propiziato il vantaggio della squadra di Inzaghi (anche se Nicolò Barella ha dovuto protestare un bel po' prima del fischio). Resta un leggero dubbio sull'atterramento di Marcus Thuram al 79esimo ma la sensazione è che il direttore di gara abbia preso la decisione giusta. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi.

16' - Fallo di Thuram su Dedic nel tentativo di liberarsi dalla marcatura, ma Gozubuyuk fischia, correttamente, fallo a favore della squadra di casa.

16' - Altro fischio giusto per intervento falloso di Konate su Mkhitaryan.

17' - Trattenuta di Bisseck su Baidoo che tenta di beffare la difesa nerazzurra alla ricerca del corridoio verso Sommer che il direttore di gara non si lascia giustamente sfuggire.

20' - Sanchez atterrato da Dedic. Gozubuyuk non fischia, probabilmente ci sarebbe potuto stare la sanzione.

23' - Carlos Augusto si prende un bel rischio: il nerazzurro mette un braccio attorno a Simic che protesta platealmente alla ricerca di un rigore che il fischietto olandese non concede con giusta chiave di lettura. L'attaccante della squadra di casa è già in caduta al momento dell'abbraccio del nerazzurro che, a sua volta, non intralcia in maniera così invalidante il movimento del croato. Corretto non fischiare rigore.

25' - Altro rischio dei nerazzurri, questa volta con Bisseck in entrata dura su Ulmer. Il difensore di Inzaghi travolge, entrando in ritardo e a palla lontana, il capitano degli austriaci, in slancio. L'intervento però è meno cattivo e pericoloso di quanto sembrasse: giusto il giallo. Corretto non dare qualcosa in più.

33' - Darmian, servito da Frattesi, corre verso Schlager, viene sgambettato in corsa da Ulmer: Gozubuyuk fischia fallo a favore.

49' - Intervento un po' scomposto di Calhanoglu che ferma fallosamente Gloukh calciando quasi sul ginocchio del giocatore israelita: giusta l'ammonizione al 20 nerazzurro.

51' - Prima ammonizione anche per il Salisburgo: Pavlovic atterra Frattesi falciandolo sulla falsariga di Bisseck nel primotempo su Ulmer. Giallo sacrosanto.

75' - Ammonito Gloukh per intervento eccessivamente veemente su Frattesi. Corretta la lettura del direttore di gara: giallo sacrosanto.

77' - L’arbitro richiama Bastoni. Coerentemente col metro di giudizio finora utilizzato non ammonisce il difensore nerazzurro ma si limita a redarguirlo.

79' - Contatto di dubbia entità tra Thuram e ben tre difensori di Struber in area del Salisburgo: l'arbitro lascia correre, le immagini non sono chiarissime. La sensazione è che l'attaccante nerazzurro cerchi il contatto e che sia giusta la decisione presa dal campo.

84' - Ci ha pensato un attimo il fischietto olandese, ma le immagini sono inequivocabili e Gozubuyuk non ha dubbi: tocco di mani plateale di Bidstrup. Rigore a favore dell'Inter innegabile.

