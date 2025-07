Tegola per Lookman. L'attaccante nigeriano dell'Atalanta, obiettivo primario dell'Inter sul mercato, ha accusato un problema al polpaccio nell'allenamento di giovedì e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami estrumentali per valutare l'entità dell'infortunio, come riportato da Matteo Moretto.

Lo stop potrebbe essere di qualche settimana. Resta da capire se questo avrà ripercussioni sulla trattativa tra Inter e Atalanta.