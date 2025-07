Parliamo di calcio. Calcio giocato intendo. Lasciamo da parte per un secondo il mercato, le polemiche, gli sfottò, quel che poteva essere, ma non è stato. E quel che sarà. Ma Ademola Lookman che giocatore è? Uno forte!!! Io non so se sarà un nuovo attaccante dell’Inter, in realtà ho i miei dubbi visto che domanda e offerta teoricamente restano distanti, ma parliamo di un profilo che farebbe comodo a qualsiasi top club. Ti salta l’uomo, è veloce, tecnico, può fare la differenza in 90’, può spaccarti la partita a mezz’ora dalla fine. Per me è un sì insomma. Certo, costare costa… però meglio un investimento su un calciatore che in teoria ti può davvero fare la differenza e che dovrebbe alzarti notevolmente la forza della squadra, piuttosto che risparmiare e rischiare di sbagliare poi il colpo.

Nessuno assicura che eventualmente il Lookman sarà lo stesso Lookman dell’Atalanta, però stesso campionato, compagni di squadra più forti, voglia di affermarsi a livello mondiale: ci sono insomma tutte le prerogative per fare bene. È pure vero che certi tipi di calciatori dovresti anche andare a prenderli prima, ma non è così semplice. E il discorso è molto più complesso di quanto sembra. Perché X, per diventare X al quadrato, deve giocare, fare esperienza, sbagliare, esultare, piangere e così via.

Farlo all’Inter subito è complesso. Devi davvero avere attributi quadrati, ma soprattutto essere già pronto, altrimenti ti perdi. Pensate a quanti hanno fallito a Milano per poi dimostrare il proprio valore altrui. C’è un tempo per tutto. Ehi guarda, ora potrebbe davvero essere letteralmente arrivato quello di Lookman all’Inter

.