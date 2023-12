È Davide Massa l'arbitro designato per dirigere Napoli-Inter, big match della 14esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Imperia viene assistito da Imperiale e Mondin, con Rapuano nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Marini, coadiuvato da Mariani.

La partita è vivace e poco spezzettata, con Massa che fischia poco e niente per evitare di rompere il ritmo: i contatti al limite, come quello Lautaro-Lobotka contestato dal Napoli all'inizio della lunga azione che si conclude con il gol di Calhanoglu, non vengono mai sanzionati (discutibilmente) durante la gara. In quell'occasione specifica si tratta di una valutazione da campo in cui il VAR non può intervenire.

12' - L'Inter va in rete con Thuram, ma Massa annulla il gol per fuorigioco con l'aiuto della bendierina dell'assistente Imperiale. Il VAR conferma la decisione da campo: il francese, con la spalla destra, è leggermente avanti alla linea difensiva del Napoli (Ostigard ultimo uomo) al momento dell'assist di Lautaro.

19' - Carlos Augusto, appena entrato in campo, rifila un pestone ad Anguissa nel tentativo di anticipare l'avversario: Massa fa proseguire l'azione in virtù della regola del vantaggio e si accerta poi delle condizioni del centrocampista del Napoli a gioco fermo.

23' - Timide proteste del Napoli per un contatto tra Anguissa e Calhanoglu dopo una respinta di Sommer nell'area di rigore dell'Inter: il centrocampista azzurro, nel tentativo di andare a calciare il pallone, perde l'equilibrio nello spalla a spalla con l'interista. Per Massa non ci sono estremi per il penalty e il VAR avalla la scelta dell'arbitro.

38' - Servito da un colpo di testa di Calhanoglu, Lautaro cerca la porta in acrobazia ma viene stoppato da Meret, con l'azione che termina poi con un fallo laterale a favore dell'Inter. Il Napoli protesta per un fuorigioco del Toro che non c'è (come verificato dall'arbitro nel check con il VAR) e conferma la rimessa laterale nerazzurra.

44' - L'Inter passa in vantaggio con la sassata da fuori di Calhanoglu, il Napoli protesta per un contatto ad inizio azione tra Lautaro e Lobotka. Al momento della contesa del possesso è l'interista a toccare per primo il pallone, con il centrocampista azzurro che recrimina poi per una vistosa trattenuta seguente che Massa, vicinissimo all'azione, decide di non sazionare forse anche perché lo slovacco sembra lasciarsi cadere prima che effettivamente si consumi il contatto (che c'è). L'intervento è al limite, per il metro di giudizio permissivo utilizzato poteva essere fischiato subito o no: si tratta di una valutazione di campo da parte dell'arbitro, fattispecie in cui il VAR non può intervenire.

58' - Il Napoli prova a chiedere un calcio di rigore per il contatto di Acerbi su Osimhen: il tocco del difensore dell'Inter appena sotto il polpaccio dell'attaccante azzurro è molto lieve, mentre la caduta del nigeriano è scomposta. Massa, anche in questo caso vicino all'azione, vede e lasciare correre. Il VAR, ancora una volta, conferma la decisione. Nell'immediato sviluppo viene ammonito Elmas per proteste.

61' - Lautaro, lavorando un pallone spalle alla porta, chiede un calcio di punizione per una trattenuta di Rrahmani: Massa non fischia nulla, confermando per l'ennesima volta il metro di giudizio.

72' - Thuram gioca di sponda e si libera subito del pallone, incassando il violento pestone di Rrahmani: corretto il cartellino giallo per il difensore del Napoli.

78' - Kvaratskhelia accompagna la palla con il petto spalle alla porta, Darmian gli frana addosso e gli rifila un pestone: ammonizione anche per il difensore dell'Inter, giusta considerando quella di Rrahmani.

82' - Altre proteste del Napoli per un presunto tocco di mano al limite dell'area di Carlos Augusto, che invece tocca il pallone con il petto: Massa fa correre e fa bene.

86' - L'Inter cala il tris con Thuram, che appoggia in rete il cross di Cuadrado ed esulta togliendosi la maglia: come da regolamento, Massa estrae il giallo per l'attaccante nerazzurro.