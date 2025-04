È Michael Fabbri l'arbitro designato per dirigere il derby della Madonnina tra Milan e Inter valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Il fischietto della sezione di Ravenna ha come assistenti Preti e Baccini, con Ayroldi nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Abisso, coadiuvato da Di Bello. Prestazione ondivaga dell'arbitro quarantunenne, troppo severo in alcuni casi, talvolta sbagliando peraltro - come nel caso dell'ammonizione a Bisseck -, troppo permissivo in altri - come nel caso della mancata ammonizione a Jimenez su Bastoni -. Giusto non dare rigore sul tocco di gomito di Leao. Di seguito tutti gli episodi degni di nota.

19' - Prima ammonizione della serata per Theo Hernandez per una trattenuta su Yann Bisseck che Fabbri giudica irregolare. Giallo generoso: la trattenuta c'è ma non è particolarmente vistosa.

29' - Tocco di gomito in area di Rafa Leao revisionato al VAR che correttamente lascia proseguire la gara senza concedere di rigore. Tocco che avviene dopo un rimpallo sul fianco del giocatore portoghese che Abisso al VAR valuta, correttamente, come movimento congruo.

40' - Maignan richiamato da Fabbri che fa ribattere la rimessa dal fondo perché il portiere francese ha calciato mentre la palla era ancora in movimento.

53' - Ammonizione corretta per Francesco Acerbi che, da bordocampo è andato a muso duro su Alex Jimenez dopo il fallo di reazione su Bastoni. Fallo di reazione del milanista che non viene punita dal fischietto di Ravenna.

58' - Altro giallo di Fabbri che non risparmia i cartellini questa sera: a finire sul taccuino del direttore di gara è questa volta Yann Bisseck, reo di aver colpito sul volto Rafa Leao. Decisione rivedibile senz'altro: il difensore tedesco non prende mai mai il portoghese del Milan, come farebbe intendere la sua mimica.

78' - Giallo reclamato dalla panchina rossonera, ma non concesso dal direttore di gara che evita l'ammonizione ad Hakan Calhanoglu che ferma Santiago Gimenez in corsa, strappandogli il pallone dai piedi. Il turco prende il pallone dopo aver toccato un pezzetto di piede del giocatore messicano del Milan. Decisione al limite quella presa dal fischietto di Ravenna che decide di non concedere neppure punizione: se avesse dato fallo avrebbe dovuto ammonire, ammonizione che a suo avviso era eccessiva per l'entità del tocco, motivo per il quale ha preferito lasciar correre.

88' - Ancora un giallo, colore predominante di questo derby di Milano: questa volta sventolato ai danni di Reijnders che nel tentativo di rinviare il pallone colpisce in pieno il piede di Bastoni. Fabbri ammonisce giustamente.

