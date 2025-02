È Daniele Chiffi l'arbitro designato per dirigere Milan-Inter, match valido per la 23esima giornata di Serie A. Il fischietto padovano ha come assistenti Carbone e Peretti, con Livio Marinelli nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Aleandro Di Paolo, coadiuvato da Doveri. Il direttore di gara usa pochi cartellini e controlla bene la gara, ma la prestazione è macchiata da un errore grave: il rigore non concesso all'Inter per il fallo di Pavlovic su Thuram. Giuste le decisioni sui tre gol annullati ai nerazzurri (i primi due per fuorigioco, il terzo per fallo di Dumfries su Theo Hernandez).

7' - L'Inter passa in vantaggio con Dimarco che appoggia in rete il cross al bacio di Lautaro, ma il gol viene annullato per fuorigioco: l'attaccante dell'Inter parte oltre la linea difensiva del Milan al momento della giocata in verticale di Barella. Decisione corretta.

17' - Chiffi blocca una ripartenza dell'Inter per un tocco di mano di Thuram che in realtà non pare esserci: la palla sembra impattare sul busto dell'attaccante dell'Inter. Fischio troppo frettoloso: si poteva attendere la fine dell'azione con eventuale chiamata del VAR.

24' - Il Milan chiede un calcio di rigore per un contatto in area tra Pavard e Leao, ma Chiffi lascia correre in maniera corretta: il francese tocca nettamente il pallone. Ad inizio azione c'è inoltre il fuorigioco del milanista, segnalato dall'assistente Carbone.

33' - Secondo gol della serata annullato all'Inter, stavolta a Lautaro che viene servito dall'assist di Barella: il centrocampista dell'Inter è in posizione di offside al momento del passaggio di Dimarco. Anche in questo caso la decisione è giusta.

35' - Lautaro va alla conclusione ma non trova la porta per una deviazione di Pavlovic: Chiffi assegna rimessa dal fondo a favore del Milan e non corner per l'Inter, sbagliando.

53' - La prima ammonizione del match è per Bastoni: netta la trattenuta su Leao lanciato in ripartenza.

61' - Chiffi fischia un fallo di Dumfries su Reijnders, l'interista protesta e si prende il giallo: diffidato, salterà il prossimo match di campionato.

65' - Terzo gol annullato all'Inter, ancora a Lautaro che trasforma in rete l'assist di Dumfries. Dopo il richiamo del VAR, Chiffi decide di ripartire con calcio di punizione a favore del Milan: punita la vistosa spinta di Dumfries sulla schiena di Theo Hernandez.

70' - Il Milan chiede un altro calcio di rigore, ma Chiffi vede bene e lascia correre: Bisseck entra in netto anticipo sul pallone e solo dopo va ad impattare con Abraham.

74' - Thuram scappa in volata e cade a terra nell'area del Milan dopo un doppio contatto con Pavlovic e Theo Hernandez: il francese entra pulito sul pallone, ma prima il numero 31 del Milan va a calciare nettamente la gamba sinistra dell'attaccante dell'Inter con il piede destro. Il contatto è da rigore: errore grave dell'arbitro e del VAR.