Sassuolo-Inter viene diretta da Simone Sozza di Seregno, assistenti Valeriani e Dei Giudici; quarto uomo Colombo. Var Guida assistito da Maggioni, ma non ci sarà mai bisogno del loro intervento. Partita gestita bene dal direttore di gara, che non ha particolari gatte da pelare, partita tranquilla, giuste le decisioni così come la gestione dei cartellini. Andiamo ad analizzare le occasioni principali.

4' Laurentié prende palla dopo la respinta di piede di Onana su tiro di Frattesi e spara una gran botta, che colpisce in pieno volto Barella. Il Sassuolo chiede il fallo di mano ma è chiaramente volto, al punto che il nerazzurro resta qualche minuto a terra dolorante al viso.

14' Bravo l'arbitro a lasciar correre su un fallo su Barella a centrocampo, c'è vantaggio per l'Inter infatti la sfera arriva a Dumfries che se ne va sulla destra e offre un assist in mezzo a Lautaro che in scivolata manca la porta di poco.

18' Dimarco sposta col corpo Toljan al limite dell'area mentre è in elevazione, vanno a terra entrambi, giusto il fischio in favore dei neroverdi.

19' Asllani trattiene Ceide, giallo giusto.

21' Ferrari si allunga palla, Dzeko gliela ruba e si invola verso la porta, spende bene il giallo il neroverde cinturando l'attaccante a centrocampo.