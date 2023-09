Real Sociedad-Inter è affidata all'arbitro inglese Michael Oliver; assistenti Stuart Burt e Daniel Cook, Andrew Madley è il quarto uomo. Al Var Stuart Attwell e Ivan Bebek. Partita non difficile, direzione giusta la sua, a tratti un po' permissiva ma tutte le decisioni appaiono corrette a parte il rosso a Barella fortunatamente corretto dall'on field review. Andiamo ad analizzarle.

4' Errore in uscita di Bastoni che lascia via libera al gol di Mendez. Il contatto tra attaccante e difensore c'è ma è minimo e senza fallo: Bastoni preso in controtempo cade da solo e lascia Mendez andare in porta.

12' Ammonito Asllani per un intervento troppo aggressivo da dietro su Merino. Giallo forse un po' affrettato ma intervento rude: lo stesso Asllani chiede scusa.

21' Asllani dribbla un difensore al limite dell'area ma sentendosi toccare si lascia cadere, giusta la decisione dell'arbitro di lasciar proseguire.

44' Oyarzabal colpisce la traversa ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco: chiamata corretta, al momento del passaggio il 10 di casa è avanti.

48' Intervento prodigioso di Sommer su Oyarzabal che di testa devia in porta una sponda di Merino, posizione regolare che amplifica la prodezza del portiere. Contemporaneamente Le Normand resta a terra dopo uno scontro con De Vrij: scontro del tutto normale come tanti ce ne sono in area su calcio d'angolo, fa bene Oliver a non intervenire.

58' Dumfries cade male in area scontrandosi con Tierney: entrambi devono ricorrere alle cure mediche ma non c'è fallo.

60' Giallo a Mkhitaryan che frana su Kubo, decisione corretta.

63' Dumfries in ripiegamento rimonta su Cho e in scivolata gli toglie il pallone, bravo Oliver a rilevare la correttezza dell'azione.

65' Dopo una buona direzione, errore di Oliver: Barella e Mendez si trattengono a vicenda, cade lo spagnolo bloccando la gamba di Barella che prova a districarsi muovendo ovviamente la gamba in maniera naturale. L'arbitro vede un fallo di reazione e gli mostra addirittura il rosso. Fortunatamente c'è il Var che richiama l'arbitro al monitor e lo convince dell'errore: espulsione annullata.

70' Ammonito Pavard che, innervosito, spinge un avversario.

77' Oliver lascia correre un po' troppo nel finale non ravvisando un fallo prima su Dumfries e poi su Dimarco. Poco prima c'era anche un fallo su Frattesi non rilevato, innescando il contropiede di Cho, per fortuna chiuso dalla difesa.

79' Thuram pareggia su assist di Carlos Augusto, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. A occhio nudo sempre regolare ma il Var conferma la posizione irregolare, probabilmente di Carlos e non di Thuram.

87' E' regolare la posizione di Lautaro sull'assist (o meglio il tiro svirgolato) dalla parte opposta di Frattesi: pareggio buono.

95' Zubeldia commette fallo su Thuram da dietro, punizione e giallo sacrosanti.