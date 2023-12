È Marco Di Bello l'arbitro designato per dirigere Inter-Udinese, gara valida per la 15esima giornata di Serie A. Il fischietto di Brindisi ha come assistenti Bottegoni e Di Monta, con Prontera quarto uomo. In sala VAR c'è invece Mazzoleni, coadiuvato da Abbattista. Il direttore di gara controlla una partita tranquilla affidandosi poco ai cartellini, ma risulta impreciso negli episodi chiave: nel primo tempo non assegna subito il calcio di rigore all'Inter per la vistosa trattenuta di Perez su Lautaro, ma viene salvato dal VAR. Nella ripresa ha meno da fare: giusta la decisione di annullare il gol di Lucca per fuorigioco.

6' - Dopo la respinta con i pugni di Silvestri, Lautaro calcia in porta a botta sicura e centra il braccio di Kabasele. Di Bello ha però già fermato il gioco: sugli sviluppi della sponda area di Bisseck, infatti, sia Bastoni che Thuram fanno fallo in attacco andando a disturbare l'uscita alta del portiere dell'Udinese.

12' - Barella cade in area dopo un contatto con Payero e si rialza subito senza protestare: per Di Bello non ci sono gli estremi per il calcio di rigore e l'azione va avanti.

13' - Bastoni e Ferreira vanno alla ricerca del pallone con un doppio intervento in scivolata: l'interista prende il pallone, l'avversario la sua gamba. Di Bello fischia punizione per l'Inter e ammonisce il difensore dell'Udinese.

33' - Dimarco va al cross sul secondo palo alla ricerca di Lautaro, trattenuto sulla spalla destra da Perez che si disinteressa del pallone e va solo sull'attaccante dell'Inter che cade a terra e non riesce a concludere l'azione: inizialmente Di Bello lascia correre, ma la trattenuta è imprudente ed evidente e vale il richiamo al VAR. Una volta viste le immagini al monitor, l'arbitro torna sui suoi passi e concede il calcio di rigore (poi trasformato da Calhanoglu). Il difensore dell'Udinese non viene ammonito perché l'argentino non è entrato effetivamente in possesso del pallone. Negli sviluppi arriva invece il giallo per Inzaghi a seguito delle proteste.

69' - Lovric calcia da fuori area a trova la respinta di Sommer, Lucca è il più rapido di tutti e ribadisce in rete: l'assistente Bottegoni alza subito la bandierina e Di Bello annulla il gol per fuorigioco. La decisione è giusta e viene confermata dal VAR: l'attaccante dell'Udinese è con tutta la figura oltre la linea difensiva dell'Inter, con Carlos Augusto ultimo uomo che non lo tiene in gioco.

79' - Giallo anche per Coffi: Di Bello non digerisce qualche parola di troppo arrivata dalla panchina ed estrae il cartellino per il tecnico dell'Udinese.