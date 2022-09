È Giovanni Ayroldi l'arbitro scelto per dirigere Inter-Torino, match valido per la 6a giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Molfetta ha come assistenti Cecconi e Bercigli, il ruolo di quarto ufficiale viene invece affidato a Doveri. La direzione del VAR è incarico di Di Bello, coadiuvato da Bindoni. Prima frazione senza particolari episodi e ben gestita, il contrario di un secondo tempo dove il direttore di gara si mostra insicuro.

10' – Buongiorno interviene in netto ritardo su Dzeko: giustissima la prima chiamata del direttore di gara. Pochi secondi dopo Calhanoglu viene spintonato da Lukic, bene in questo caso aver applicato il vantaggio in quanto il possesso era rimasto ai nerazzurri.

22' – Corpo a corpo in area tra Darmian e Sanabria sugli sviluppi di un angolo a favore del Torino: non c'è assolutamente nulla, giusto lasciar proseguire.

25' – Sugli sviluppi di un duello aereo Skriniar viene colpito al volto da Sanabria: c'è il fallo e nient'altro. Il contatto tra i due è completamente fortuito.

39' – Confusione al limite dell'area con Lautaro Martinez che reclama una punizione, Ayroldi lascia correre. L'argentino protesta a fine azione ma la scelta dell'arbitro è corretta in quanto ha applicato a dovere la regola del vantaggio.