È Luca Massimi l'arbitro designato a dirigere Inter-Sassuolo, in programma per l'infrasettimanale a San Siro, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Il fischietto di Termoli è assistito da Rossi, Dei Giudici e Di Bello in veste di Quarto Uomo. È Eugenio Abbattista l'incaricato al VAR, coadiuvato da Guida. Direzione arbitrale a tratti fumantina: l'arbitro classe '88 vede bene sull'intervento di Consigli su Frattesi al 70esimo; meno bene il lavoro di tutta la terna arbitrale (VAR compreso) sul rigore non fischiato (sul tocco di mano di Erlic) per fallo di Sanchez su Matheus Enrique. Il centrocampista del Sassuolo sembra cadere facilmente, decisione che lascia qualche dubbio.

22' - Darmian in scivolata strappa un velenosissimo pallone dai piedi di Pinamonti, va sul pallone malgrado la protesta dell'attaccante neroverde, mandando in corner. Il difensore nerazzurro va sul pallone: tutto buono. Giusta la lettura di Massimi, confermata peraltro dal VAR, che controlla per un eventuale cartellino rosso che però non avrebbe comunque avuto ragione d'essere visto il recupero di un compagno del difensore nerazzurro.

23' - Berardi impedisce a Bastoni di giocare la palla con un fallo piuttosto plateale. Massimi interviene ma al cartellino giallo preferisce il richiamo verbale per l'attaccante neroverde.

44' - Boloca, nel tentativo di strappare il pallone, sgambetta Thuram al limite dell'area. Massimi fa cenno che non c'è nulla esortando il francese ad alzarsi.

61' - Bastoni stende Berardi, il direttore di gara fischia fallo a favore della squadra di casa graziando il difensore nerazzurro dal giallo.

65' - Tressoldi cade sulla pressione di Lautaro, l’arbitro concede fallo a favore dei neroverdi: fischio generoso, il difensore di Dionisi si lascia cadere troppo facilmente. Comprensibile il disappunto dell’argentino.

70' - Consigli mura Frattesi, servito da un meraviglioso Carlos Augusto che lo lancia verso la porta, ma il portiere neroverde sbarra la via travolgendo l’ex Sassuolo, ma solo dopo aver spazzato il pallone. Corretta la lettura di Massimi.

71' - Ammonito Simone Inzaghi per eccessive proteste per la decisione dell’arbitro a proposito del sopraccitato episodio: l’allenatore nerazzurro reclama un rigore che non c'è.

74' - Giusta ammonizione quella rivolta a Matheus Enrique: il giocatore neroverde ha allontanato il pallone rallentando la ripresa del gioco degli avversari.

80' - Mischia in area di rigore del Sassuolo, azione parecchio carambolata, l’Inter chiede rigore per un fallo di mano di Erlic sulla ribattuta di Lautaro ma Massimi fischia fallo di Sanchez precedente al tiro del 10 dell’Inter: nessun penalty, decisione che il VAR conferma. Ma la caduta di Henrique sulla presunta spinta del cileno nerazzurro sembra lascia qualche dubbio, la sensazione è che il centrocampista neroverde si lasci cadere piuttosto facilmente.

92' - Tentativo di Acerbi che su un cioccolatino di Barella cerca la porta, trovando però i guantoni di Consigli. Si alza la bandierina per offside del 15 di Inzaghi, nonostante il difensore interista, a differenza di altri compagni non intervenuti nell’azione, fosse addirittura dietro la linea di difesa.

