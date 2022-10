A San Siro è andata in scena Inter-Sampdoria, gara valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A. Arbitro Massimi, assistito da Galetto e Massara con Cosso quarto uomo. Nasca e Paganessi in sala VAR. Deludente la direzione di gara del fischietto di Termoli, che ha commesso errori gravi e, in generale, ha condotto un match in un modo non particolarmente brillante. Anzi. Insufficiente anche il VAR.

Primo tempo

14' - Gabbiadini falcia Dimarco in tackle proprio davanti al quarto uomo: nessun fischio tra lo stupore generale.

19' - Giallo per Yepes che ferma in modo duro Barella: corretto.

21' - Nessun dubbio sul gol di De Vrij che stappa la partita, eppure Massimi inizialmente non indica il centrocampo e si porta subito il dito sull'auricolare...

24' - Colley durissimo su Lautaro: ammonito il difensore di Stankovic.

31' - Ferrari travolge in area Dimarco dopo il tiro del laterale nerazzurro: col metro di Firenze (ma anche di Cremona in Cremonese-Samp), si sarebbe dovuto fischiare calcio di rigore poiché il pallone non era ancora uscito dal terreno di gioco al momento dell'impatto. Vane le proteste dell'interista.