Partita non particolarmente complicata per Di Bello, scelto da Rocchi per dirigere Inter-Samp, 38^ di campionato. Serata tranquilla anche per Irrati al VAR, che si è limitato alla normale amministrazione.

5' – Correa anticipa Yoshida e gli scappa via puntando Audero. Il giapponese lo stende ai 30 metri e arriva il giallo. Qualche dubbio sulla chiara occasione da gol, infatti arrivano le proteste dei nerazzurri.

30' – Barella in tackle su Sabiri: palla e stinco dell'avversario. Per Di Bello l'interista merita il giallo.

43' – Candreva con un calcetto malizioso ai danni di Bastoni: doveva starci il giallo, Di Bello fischia solo fallo e grazia il doriano.