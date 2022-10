È Juan Luca Sacchi l’arbitro scelto per dirigere il lunch-match di domenica 17 ottobre 2022, gara valida per la decima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Macerata è per la quarta volta alla direzione di una gara dell’Inter e sarà affiancato da Rossi, Di Gioia e Piccinini come quarto uomo a completare la terna arbitrale. In sala VAR Valerio Marini, assistito da Giallatini. Gara senza particolari episodi dubbi, da segnalare soltanto un doppio giallo mancato, a fine primo tempo, su Daniliuc che atterra irregolarmente Lautaro a limite dell'area ma non viene ammonito, probabilmente per evitare l'espulsione; il difensore granata era già stato ammonito precedentemente.

8' - Mazzocchi atterra Dumfries, che perde l’equilibrio e finisce a terra lasciando scivolare il pallone in rimessa dal fondo. Sacchi non fischia, il fallo poteva starci perché il granata trattiene il braccio sinistro dell’olandese.

10' - Leggeriissimo contatto in area nerazzurra tra Calhanoglu e Dia che l’arbitro fa correre. Nulla di rilevante per il fischietto di Macerata che non può essere contraddetto dal VAR in quanto intervento dal campo del direttore di gara, che lascia correre anche un contatto dalla parte opposta del campo, a limite dell’area di rigore degli ospiti: ancora una volta Dumfries viene tirato giù.

17' - Ammonito Daniliuc per fallaccio su Dumfries che viene atterrato mentre si lanciava verso la porta. Sacchi estrae il giallo. Intervento al limite dell’arancione.

22' - Punizione a favore della Salernitana per fallo di Calhanoglu su Mazzocchi. Il turco va in scivolata ma non prende il pallone, Sacchi fischia fallo e non ammonisce.

27' - Kastanos interviene su Lautaro, l’arbitro non fischia perché l’intervento del greco è a suo avviso sul pallone. A giudicare dal metro di inizio gara, per l’aggressività dell’intervento (piede leggermente a martello), fischiare fallo non sarebbe stato sbagliato.