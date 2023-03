È Daniele Chiffi l'arbitro chiamato a dirigire il big match tra Inter e Juventus. I suoi assistenti sono Preti e Berti, con Marinelli Quarto Uomo. In sala VAR c'è invece Mazzoleni, con Piccinini come assistente. Il direttore di gara non riesce a tenere il controllo della partita, fattore che trova concreta testimonianza nel caos generale scoppiato dopo il triplice fischio. Tante polemiche nell'episodio chiave dell'1-0 della Juventus, quando lui e il VAR non sanzionano il tocco di mano di Rabiot ad inizio azione.

8' - Contatto tra Soulé e Barella in mezzo al campo, con l'interista che rimane a terra dolorante: per Chiffi non c'è niente, l'azione va avanti e si consuma con il fuorigioco di Kostic.

13' - Intervento duro di Locatelli su Lautaro, che in scivolata arriva prima sul pallone incassando poi un colpo dallo juventino: anche in questa circostanza Chiffi lascia correre.

17' - Bremer interviene ruvido in scivolata su Dimarco negli sviluppi dell'occasione da gol di Barella: Chiffi fischia il fallo a favore dell'Inter ma non ammonisce il brasiliano, facendo così capire il discutibile metro di giudizio che intende utilizzare durante la gara.

23' - La Juventus va in rete su Kostic, l'Inter protesta per un tocco di mano ad inizio azione di Rabiot prima e di Vlahovic poi: Chiffi attende il responso del VAR e dopo un check di qualche minuto decide di concedere il gol (senza essere mai mandato al monitor). Se il primo dei due tocchi del serbo non è punibile perché il braccio risulta attaccato al corpo, completamente diversa è la fattispecie per quello largo del francese, che si porta avanti il pallone in maniera irregolare e dà il via alla manovra bianconera.

30' - Barella viene ammonito per proteste: nell'azione precedente Bremer aveva commesso un fallo netto su di lui, non sanzionato da Chiffi.

31' - Gatti stende Calhanoglu in scivolata: questa volta Chiffi estrae il cartellino giallo.

36' - Calhanoglu gioca la palla in verticale e centra Chiffi, che blocca il gioco e riparte garantendo il possesso all'Inter.