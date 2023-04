È Carlos Del Cerro Grande l'arbitro scelto per dirigere Inter-Benfica, match valido per il ritorno dei Quarti di finale di Champions League. Il fischietto spagnolo ha come assistenti Barbero Sevilla e Porras Ayuso. Il ruolo di quarto uomo viene invece ricoperto da Soto Grado. La direzione del VAR è affidata a Martinez Munuera, coadiuvato dall'AVAR Hernandez. Primo tempo ben gestito al netto di qualche incognita sulla rete annullata a Lautaro Martinez, nel secondo lo

14' – Buon lavoro dell'arbitro che lascia correre il gioco applicando correttamente il vantaggio dopo un contatto tra Dzeko e un difensore lusitano. Sugli sviluppi dell'azione la rete, perfettamente regolare in qualsivoglia aspetto, di Barella su imbeccata di Lautaro Martinez.

17' – Buon recupero nel cerchio di centrocampo di Barella, puntuale nei tempi di intervento per riappropriarsi della sfera su Rafa Silva che poi protesta timidamente nei confronti dell'arbitro che – ben posizionato – non ha dubbi sulla scelta da applicare.

23' – Duello nei pressi della linea di fondo tra Dumfries e Rafa Silva, ha la peggio il fantasista dei lusitani che reclama per un contatto fin troppo lieve con l'olandese. Situazione evitabile, l'arbitro non si fa trarre in inganno.

29' – Entrata ruvida di Mkhitaryan che calcola male i tempi di intervento su Joao Mario travolgendolo all'altezza dei 25 metri: proteste dell'armeno ingiustificate, corretta la punizione.

33' – Qualche piccolo dubbio in occasione del 2-0 annullato a Lautaro Martinez. Sul cross di Dzeko l'attaccante trae vantaggio con una leggera spintarella che mette fuori causa Chiquinho: l'arbitro, più che l'intensità, sembra punire il gesto. Improbabile, trattandosi di una situazione di campo, l'intervento del VAR in caso di convalida da parte del direttore di gara.

37' – Regolare il pareggio del Benfica con Aursnes, è Darmian a tenere in gioco la posizione di Rafa Silva.

48' – Primo giallo della gara, ne fa le spese Rafa Silva che interviene dritto su Mkhitaryan senza troppi complimenti: cartellino ineccepibile.

51' - Proteste lusitane dopo che sugli sviluppi di un corner Aursnes viene disturbato al momento del tiro da una scivolata di Lautaro Martinez: lamentele infondate e arbitro che fa ampi gesti di proseguire.

65' – Azione in rapidità dell'Inter ultimata da Dimarco con l'assist al centro dell'area per il tap-in di Lautaro Martinez che deve soltanto spingerla dentro: tutto a norma nel 2-1 nerazzurro.

78' – Giocata di classe di Correa che si gira con i tempi giusti e trova il 3-1 con un bel destro che bacia il palo e termina in fondo al sacco: azione regolare.

81' – Intervento da cartellino arancione di Musa che entra col piede a martello sulla caviglia di Çalhanoğlu che aveva appena scaricato il pallone: il giallo è una soluzione minima.

86' – Zuccata con i tempi giusti di Antonio Silva che prende bene il tempo e sfrutta l'assist di Grimaldo per fare 3-2: rete valida.

93' - Contropiede dell'Inter con Lukaku che usa tutta la sua forza per liberarsi di Otamendi, il belga eccede però nell'irruenza e commette fallo sull'argentino.

94' - Uno contro uno sulla fascia vinto regolarmente da un calciatore del Benfica che poi mette in area per il nuovo entrato Musa che deve solo premere il grilletto per punire la distrazione della difesa nerazzurra: 3-3 regolare.