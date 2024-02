È Andrea Colombo l'arbitro designato a dirigere la partita di questa sera tra Inter e Atalanta a San Siro, match valido per il recupero della 21esima giornata di campionato. Il fischietto di Como è assistito da Lo Cicero e Zingarelli. Pairetto nelle vesti di Quarto ufficiale, mentre al VAR ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Marini all'AVAR. Direzione di gara senza sbavature da parte di Colombo che nel complesso esce dal Meazza con un segno positivo sulla sua pagella, sicuramente più che sufficiente. Giudizio viziato dall'aiuto della coppia Di Paolo-Marini. Di seguito l'analisi degli episodi.

12' - De Katelaere infilza un distratto Sommer dopo aver ricevuto un pallone sospetto da Miranchuk. L'Inter protesta per un tocco di braccio dell’attaccante russo, proteste legittimate dalla convinzione del VAR nel richiamare Colombo al monitor. Il fischietto di Como non può che dare ragione a Di Paolo e annulla la rete del vantaggio dell’Atalanta.

20' - Nicolò Barella riceve uno squisito pallone su una prateria verso Carnesecchi: il sardo non sbaglia e trova la porta. Ma l’esultanza di San Siro viene immediatamente stroncata dalla bandierina sollevata da Lo Cicero. Corretta la lettura dell’assistente di Colombo: il centrocampista sardo era oltre la linea di difesa.

22' - Primo giallo della serata estratto dall’arbitro di Como, sventolato ai danni di Matteo Darmian che dopo non essersi inteso con Lautaro entra in ritardo su Djimsiti, in contrasto: l'azione si tramuta in un fallo tattico, giusta la punizione arbitrale.

26' - Tutto corretto invece l’operato del 36 interista nel momento del gol del vantaggio. L’ex United raccoglie il rimbalzo fatto flipperare e dalla distanza sorprende l’estremo difensore della Dea. Niente da segnalare nella costruzione dell’azione che porta al gol.

45' - Sacrosanta ammonizione a Ederson per un intervento in ritardo su Asllani. Giusta anche qui la lettura dell’arbitro.

47’ - Proteste di Carnesecchi sul gol di Lautaro, il portiere orobico reclamava il tocco di braccio di Kolasinac che però non ha ragione alcuna d'essere, azione del gol regolare.

52' - Episodio rognoso per la terna arbitrale che passa al vaglio del VAR un tocco di braccio inequivocabile di Hateboer su un traversone di Dumfries che potrebbe costare il calcio di rigore a favore dell'Inter, ma al minuzioso check al monitor prima del duo Di Paolo-Marini, poi di Colombo, l'attenzione è concentrata sulla palla. Il dubbio è infatti che il pallone, prima del recupero e dunque cross di Dumfries, abbia superato la linea di fondo come segnalato dall'assistente che alza la bandierina, ma secondo le proiezioni il pallone non esce mai dal campo rendendo di fatto l'intervento dell'olandese atalantino irregolare quindi punibile con il penalty. Non solo però, l'ulteriore dubbio che rallenta la decisione collegiale tra il fischietto di Como e la sala di Lissone è che la decisione iniziale di Zingarelli, ovvero di segnalare l'uscita del pallone dal campo, avesse potuto in qualche modo condizionare il gesto del difensore di Gasperini. Insindacabile il tocco del 33 della squadra ospite: rigore per l'Inter giusto.

53' - Ammonito, giustamente, per proteste Djimsiti.

54' - Lautaro sbaglia il rigore facendosi respingere il tiro da Carnesecchi, che nulla può sul tap in di Dimarco che si avventa sulla sfera e la fa passare tra le gambe del portiere orobico per il 3-0. Proteste dell'Atalanta perché forse Dimarco è entrato in anticipo in area: in realtà, il piede del giocatore è sì dentro l'area ma non poggia a terra, per cui la sua posizione non è a titolo di regolamento tale da indurre alla ripetizione del penalty.

66' - Altro giallo per l'Atalanta: ammonito Hien per fallo su Lautaro. Colombo aveva lasciato proseguire poi, ad azione finita, lo ha ammonito.

71' - Cresce ora il nervoso tra le file della Dea: fallo di frustrazione di Bakker che strattona Dumfries. Ancora giusta la decisione di Colombo.

76' - Alessandro Bastoni ferma una ripartenza atalantina fallosamente, Colombo non può esimersi dall'ammonirlo. Giallo che gli costerà il match col Genoa.

90' - Altra ammonizione corretta, stavolta ai danni di El Bilal Toure per fallo su Sanchez.

95' - Lookman scarica la sua rabbia su Nicolò Barella, che resta dolorante a terra per qualche secondo. Colombo non ha dubbi ed estrae l'ultimo giallo della partita.

