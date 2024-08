È Matteo Marchetti l'arbitro designato per dirigere Inter-Atalanta, match valido per la terza giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Ostia Lido ha come assistenti Imperiale e Colarossi, mentre Sacchi sarà il quarto uomo. Al VAR ci sarà Valerio Marini, coadiuvato da Doveri.

3' - L'Inter passa subito in vantaggio, con il cross tagliato di Thuram deviato in rete da Djimsiti. Durante l'azione, ricca di passaggi e fatta di tanti 'dai e vai', il VAR verifica la posizione di Pavard durante una delle prime due verticalizzazioni: il francese è in posizione regolare perché tenuto in gioco da Brescianini.

25' - Barella verticalizza per Thuram che poi, nel proseguo dell'azione, calcia di sinistro e colpisce il palo. Marchetti lascia andare avanti l'azione, ma la posizione del francese sembra essere di leggero fuorigioco: in caso di gol il VAR sarebbe intervenuto per la verifica.

27' - Lautaro gioca di sponda e resta a terra dopo un pestone da dietro di Djimsiti: Marchetti lascia correre, applicando la regola del vantaggio. Poteva starci il fischio con giallo per l'atalantino.

37' - Retegui e Barella si trattengono in area interista durante la contesa di una palla alta, poi toccata da entrambi (involontariamente) con il braccio: Marchetti fischia fallo in attacco e punizione per l'Inter, ma si poteva tranquillamente lasciar andare avanti l'azione.

42' - Bellanova scivola e commette fallo su Bastoni, ma per Marchetti il fallo è dell'interista: decisione sbagliata.

45' - De Roon trattiene in maniera prolungata Thuram, impedendogli di ripartire: ammonizione corretta per l'atalantino. Sbracciando nel tentativo di liberarsi dell'avversario, il francese finisce per colpire involontariamente (e senza cattiveria) l'avversario: niente da sanzionare.

53' - Acerbi si lancia in avanti palla al piede e finisce a terra dopo un contatto con Retegui, ammonito per fallo tattico: decisione errata, l'attaccante dell'Atalanta tocca il pallone con la punta.

71' - Brescianini crossa, colpisce Pavard e chiede timidamente un calcio di rigore: il braccio sinistro del francese è completamente aderente al corpo, Marchetti fa bene a non segnalare irregolarità.

82' - L'Inter trova la rete del 5-0 con Dimarco, annullata però per fuorigioco su segnalazione dell'assistente Colarossi. La chiamata è giusta: il 32 interista è leggermente oltre la linea al momento del passaggio di Frattesi.