Eduardo Coudet, allenatore del River Plate, ha dovuto lanciare l'allarme nelle ultime ore perché, secondo alcune indiscrezioni riportate dal sito argentino El Crack Deportivo, l'Inter avrebbe messo nel mirino un giovane portiere del club bonarense che il presidente Stefano Di Carlo sarebbe disposto a cedere fiutando la possibilità di realizzare un affare clamoroso. Il nome in questione è quello di Santiago Beltran, portiere classe 2004 capace di guadagnarsi in questa prima parte della stagione dei Millonarios il ruolo di arquero titolare. Nonostante ciò, però, Coudet vorrebbe aggiungere un elemento di esperienza nel ruolo; bisogna però capire se può essere condizione sufficiente affinché il tecnico dia il via libera alla partenza di Beltran.

Sebbene il suo valore ufficiale sia di 1,5 milioni di euro, Santiago Beltran, prodotto del vivaio della squadra biancorossa dove è arrivato all'età di 17 anni, ha rinnovato il suo contratto che era in scadenza nel dicembre del 2025 con il River Plate prolungando fino al 2027 ma contemporaneamente inserendo una clausola da 25 milioni di dollari, pari a circa 22 milioni di euro; situazione che anche il Benfica sta prendendo in considerazione. Beltran ha già disputato 18 partite ufficiali col River Plate tra campionato e Coppe, durante le quali ha subito 11 gol e ha mantenuto la porta inviolata in nove occasioni. Secondo le informazioni ottenute sempre da El Crack Deportivo, il giovane portiere è nel mirino non solo dell'Inter e Benfica, ma anche del Chelsea e di un altro club italiano: sulle sue tracce, infatti, si è messo anche il Bologna.