Grande successo lunedì sera per il gala dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Biella. Nella cornice di Palazzo Ferrero è avvenuta infatti la cerimonia di consegna dei “Premi panchine 2024/2025”, oltre ad un confronto con un campione del calcio professionistico, Filippo Galli, che ha presentato ad allenatori, presidenti, preparatori atletici e associati di Assoallenatori l’idea di calcio che lo ha accompagnato e lo accompagna nella propria carriera all’interno dei Settori giovanili. A fare da moderatore Giuseppe Albertini, presidente dell'Aiac Biella, oltre al presidente regionale Mario Grandi. 

Galli ha moderato e cercato il confronto con i presenti in sala su tematiche attinenti ai settori giovanili nel mondo del calcio, in una tavola rotonda dal titolo: 'Settore giovanile: quale approccio metodologico?' ha permesso di entrare nel vivo dei criteri utilizzati nei settori giovanili dei club professionistici, e non solo. Dopo il confronto è arrivato il momento delle premiazioni: primo a essere omaggiato è stato Andrea Zanchetta, tecnico che ha conquistato il titolo di campione d’Italia alla guida della Primavera dell’Inter nella stagione 2024/2025. Zanchetta che quest'anno ha vissuto una stagione meno fortunata essendo stato esonerato dal Novara nell'ultima stagione di Serie C. 

Sezione: News / Data: Mar 28 aprile 2026 alle 23:45 / Fonte: IlBiellese.it
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.