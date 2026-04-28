Grande successo lunedì sera per il gala dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione di Biella. Nella cornice di Palazzo Ferrero è avvenuta infatti la cerimonia di consegna dei “Premi panchine 2024/2025”, oltre ad un confronto con un campione del calcio professionistico, Filippo Galli, che ha presentato ad allenatori, presidenti, preparatori atletici e associati di Assoallenatori l’idea di calcio che lo ha accompagnato e lo accompagna nella propria carriera all’interno dei Settori giovanili. A fare da moderatore Giuseppe Albertini, presidente dell'Aiac Biella, oltre al presidente regionale Mario Grandi.

Galli ha moderato e cercato il confronto con i presenti in sala su tematiche attinenti ai settori giovanili nel mondo del calcio, in una tavola rotonda dal titolo: 'Settore giovanile: quale approccio metodologico?' ha permesso di entrare nel vivo dei criteri utilizzati nei settori giovanili dei club professionistici, e non solo. Dopo il confronto è arrivato il momento delle premiazioni: primo a essere omaggiato è stato Andrea Zanchetta, tecnico che ha conquistato il titolo di campione d’Italia alla guida della Primavera dell’Inter nella stagione 2024/2025. Zanchetta che quest'anno ha vissuto una stagione meno fortunata essendo stato esonerato dal Novara nell'ultima stagione di Serie C.