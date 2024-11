Istvan Kovacs deve dirigere un Inter-Arsenal ad alta intensità, a tratti spigoloso, ma mai scorretto. L'arbitro romeno, di nuovo a San Siro dopo aver diretto il match d'andata degli ottavi di Coppa dello scorso 20 febbraio vinto dai nerazzurri contro l'Atletico Madrid, amministra con il suo metro del tutto particolare e con troppe imprecisioni quello che accade in campo, estraendo i primi due cartellini non per contrasti oltre il limite ma per delle scaramucce in area tra Lautaro e Gabriel prima della battuta di un angolo (lo stesso provvedimento arriverà nella ripresa per Barella e Gabriel Jesus). L'episodio che lascia più di qualche dubbio arriva prima della mezzora, quando Sommer esce in area a valanga su Merino: live, il direttore di gara centrale comanda un corner, confermato poi dalla coppia VAR Christian Dingert-Catalin Popa dopo un breve check. Poco da dire, invece, sul rigore assegnato all'Inter al tramonto del primo tempo: troppo largo il braccio di Merino sulla girata di Taremi. Ecco le situazioni da moviola:

8' - Brutto testa contro testa tra Merino e Dumfries, in cui è il secondo ad avere la peggio: solo richiamo per il centrocampista dell'Arsenal, arrivato in ritardo sul pallone nel duello aereo.

12' - Kovacs invita alla calma Inzaghi, in pressing per un fischio che, a suo dire, era arrivato troppo in ritardo. Il tecnico chiede subito scusa capendo di aver ecceduto nelle proteste.

15' - Scintille tra Gabriel e Lautaro prima della battuta di un corner: i due si strattonano a vicenda, poi il difensore spintona l'attaccante obbligando Kovacs a fermare il gioco. Poco dopo, arriva anche un salomonico cartellino giallo per entrambi, francamente eccessivo, perché entrambi continuano a marcarsi 'affettuosamente'. Dopo la sanzione, il Toro chiede spiegazioni e fa vedere che sul suo braccio c'è la fascia di capitano, quasi a chiedere più rispetto.

23' - Non c'è nulla nell'azione in cui Bisseck arriva fino ai bordi dell'area dell'Arsenal e poi cade dopo una sterzata sul ritorno difensivo di Gabriel. Che non lo tocca.

29' - Uscita intempestiva di Sommer su Merino in area: lo svizzero arriva con un tempo di ritardo sul pallone e colpisce la testa dell'avversario nel tentativo di respingere con i pugni. Kovacs assegna solo corner, il VAR non lo smentisce. Un déjà vu per l'Inter, che nella passata stagione si vide fischiare contro un rigore, a Firenze, per un intervento molto simile ma non identico a questo.

44' - Tre corner di fila per l'Arsenal, l'ultimo dei quali contestato dall'Inter: Kovacs valuta male perché l'ultimo tocco è di Saliba.

46' - Calcione di Saliba a Lautaro, proiettato in contropiede verso la trequarti avversaria: manca un giallo per il numero 2 dei Gunners.

47' - Rigore per l'Inter: Merino ha il braccio troppo largo in area e para la girata senza pretese di Taremi. Kovacs non ha dubbi e indica subito il dischetto.

SECONDO TEMPO -

49' - Kovacs va a dire qualcosa ad Arteta, in panchina, 'pareggiando' il richiamo del primo tempo a Inzaghi.

58' - Kovacs guarda l'orologio della goal line technology dopo il salvataggio in extremis di Dumfries: nessun impulso, l'olandese è stato bravo a salvare proprio sulla riga il pallone deviato da Taremi dopo un corner.

63' - Fallo di mano di... Arteta. Il manager dell'Arsenal si lascia prendere dalla foga del momento e interviene per prendere la palla prima della sua uscita dal campo. Un'invasione punita da Kovacs con la punizione in favore dell'Inter e il giallo per l'allenatore.

68' - Barella si lancia sul pallone dopo un contrasto con Gabriel Jesus: fischio contro il giocatore sardo. Che poi si becca un giallo per aver ritardato la ripresa del gioco. Stessa sanzione per il brasiliano, colpevole di aver spintonato l'ex Cagliari per velocizzare le operazioni.

72' - Fallo tattico di Dumfries ai danni di Martinelli: manca un giallo.

90' - Assegnati 5' di recupero proprio mentre il gioco è fermo per uno scontro durissimo tra Havertz e Bisseck. Poi allungati a 7 minuti e 30 secondi.

96' - Alla fine, arriva anche un provvedimento per Inzaghi, ammonito per proteste.

