Livio Marinelli, con l'assistenza di Christian Rossi e Di Gioia, gestisce bene Empoli-Inter e gli episodi chiave della partita del Castellani soprattutto grazie a un ottimo posizionamento vicino alla palla. In sala VAR, Banti e Manganiello devono valutare tre situazioni sospette nelle due aree nei primi 11' e lo fanno con rapidità, mentre decidono di non mettere il becco sull'intervento in gioco pericoloso di Parisi su D'Ambrosio da cartellino giallo per il fischietto di Tivoli. Ecco tutti gli episodi da moviola:

3' - Il primo richiamo è per Acerbi e Caputo, troppo affettuosi gli abbracci in area di rigore tra i due prima della battuta del corner di Calhanoglu.

4' - Check del VAR veloce sull'opposizione di Ismajli che ha bloccato il tiro a colpo sicuro di Brozovic: non c'è tocco di braccio, si gioca.

5' - Gosens pizzicato in offside: il tedesco è effettivamente oltre la linea difensiva empolese, si alza la bandierina dell'assistente.

6' - Correa cade in area dopo un contatto lieve con Ebuehi, Marinelli fa segno che si più proseguire. A Lissone non arrivano comunicazioni contrarie, anche perché l'entità del colpo, da protocollo, non permette alcun intervento.

11' - Parisi chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Bellanova: Marinelli vede bene, l'ex Cagliari non commette alcuna infrazione, probabilmente il pallone non tocca neanche il braccio dopo essere finito sulla sua coscia.

14' - Cambiaghi sorprende i centrali dell'Inter alle spalle senza finire in fuorigioco, poi spara contro Handanovic. Era tutto buono, i nerazzurri si salvano.

23' - Bellanova salta di slancio Bandinelli che lo sgambetta vicino alla bandierina giusto il: corner corto per l'Inter.

24' - E' di Lukaku l'ultimo tocco in mischia, dopo la battuta del calcio d'angolo. Marinelli valuta correttamente anche in questa circostanza.

25' - Gagliardini stende Cambiaghi con una scivolata fuori tempo sulla trequarti empolese: Marinelli, prendendo una decisione condivisible, sceglie di richiamarlo senza estrarre il cartellino dal taschino.

32' - Parisi è il primo ammonito del match: inevitabile il provvedimento disciplinare per il terzino di casa, colpevole di essere intervenuto col piede a martello nel contrasto con D'Ambrosio.

38' - Problemi di comunicazione tra Marinelli e la sala VAR: gioco fermo per sistemare l'apparecchiatura.

45' - Qualche interruzione di troppo, logici i 2' di recupero.

-----

SECONDO TEMPO

48' - Niente da segnalare rispetto al vantaggio dell'Inter: tutto buono sul gol di Lukaku.

51' - Carambola Bellanova-Parisi: l'ultimo a toccare è l'ex Cagliari, rimessa dal fondo assegnata giustamente all'Empoli.

59' - Marin ha un controllo infelice e finisce per aiutarsi col braccio: Marinelli interrompe l'azione con un fischio.

67' - Grassi termina a terra al limite dell'area empolese dopo essere entrato in collisione con Brozovic, Marinelli dice che non c'è niente e dà l'ok al contropiede dell'Inter che si conclude con la parata di Perisan su Cahanoglu.

69' - De Vrij è in gioco quando gira di testa sulla traversa il cross di Gagliardini.

74' - De Vrij si immola col corpo sul mancino di Baldanzi diretto in porta.

76' - Raddoppio di Lukaku regolarissimo.

80' - Marinelli prende un abbaglio: Dumfries non commette fallo, Satriano si tocca il volto ma non viene mai colpito dall'olandese.

81' - Barella esagera con le proteste, Marinelli non può fare altro che ammonirlo. Ingenuo qua il centrocampista.

88' - Il tris dell'Inter di Lautaro parte da una palla persa da Satriano, che si ferma per evidenziare un fallo che in realtà non c'è: D'Ambrosio e Asllani non commettono alcuna irregolarità.

91' - Check per un presunto tocco di mano di Acerbi in area: il Var si prende qualche secondo prima di informare Marinelli che ha visto bene.