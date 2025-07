Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha parlato del possibile addio di Calhanoglu e dell'arrivo di Ederson all'Inter.

"Sono due giocatori diversi, Calhanoglu ha imparato negli anni a diventare bravo anche in fase di non possesso. Ederson non ha la qualità nella distribuzione dei palloni - le sue parole -. E' bravo nel pressing ma non ha la palla in verticale. Sarebbe comunque un grandisimo giocatore".