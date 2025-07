Giornata non semplice per il Chelsea, che ha ricevuto una serie di notizie non positive dall'Organo di Controllo Finanziario dei Club della UEFA: i londinesi, così come Aston Villa, Panathinaikos e Besiktas, hanno violato la regola sul costo della rosa, superando il limite dell’80% stabilito come soglia transitoria per il 2024. Tutti i club hanno riportato un rapporto tra l’80% e il 90% e hanno ricevuto una multa incondizionata, proporzionale all’eccesso. I Blues hanno ricevuto un'ulteriore multa di 11 milioni, per cui la multa è quindi di complessivi 31 milioni.

Queste le altre sanzioni:

Aston Villa FC (ENG) – €6 milioni

Beşiktaş JK (TUR) – €0,9 milioni (decisione attualmente in appello)

Panathinaikos FC (GRE) – €0,4 milioni.

Infine, per quanto riguarda l’incompleta o tardiva presentazione di dati finanziari, Il CFCB ha riscontrato che FK Bodø/Glimt (NOR) e FK Sarajevo (BIH) hanno presentato informazioni finanziarie incomplete per l’anno fiscale 2023. La situazione è stata corretta nell’anno successivo. Entrambi i club hanno accettato le seguenti sanzioni:

FK Bodø/Glimt (NOR) – multa incondizionata di €0,5 milioni

FK Sarajevo (BIH) – multa incondizionata di €0,25 milioni

In caso di recidiva nei prossimi 3 anni, saranno esclusi dalla prossima competizione UEFA per la quale si qualificherebbero.