La conferenza stampa alla vigilia di Fluminense-Al Hilal, quarto di finale del Mondiale per Club, è l'occasione per Renato Gaucho, tecnico dei brasiliani che hanno giustiziato 'Inter nel turno precedente, di esaltare il suo lavoro relazionandolo a quello dei colleghi europei: "Mi considero sempre molto forte - la sua premessa -. Mi spiego: molti dicono, in senso positivo, che il Fluminense è il 'brutto anatroccolo'. Che il Fluminense non ha i soldi degli altri club, ma io mi fido del mio gruppo. Non mentirò: il nostro gruppo non ha la stessa qualità di quegli altri grandi club, ma il Fluminense è ai quarti di finale. Quindi, vorrei mettermi nei panni di questi allenatori. Non farò i nomi dei club, ma questi allenatori possono cambiare schema in qualsiasi momento mantenendo una qualità immensa nella squadra. A volte non sai chi è il titolare, se quello in campo o quello in panchina. Così è bello lavorare, diventa tutto più facile. Quindi, mi piacerebbe essere nei panni di uno di quegli allenatori. E mi piacerebbe, nonostante l'ammirazione che provo nei loro confronti, che uno di questi allenatori che sono considerati i migliori al mondo venissero ad allenare una squadra in Brasile ottenendo dei risultati".