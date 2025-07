Stando a quanto risulta a Il Secolo XIX, l'opzione Genoa per Valentin Carboni acquista sempre più forza giorno dopo giorno. Il Grifone ha già incassato il gradimento del fantasista argentino classe 2005, ritornato alla base all'Inter lo scorso febbraio dopo i mesi trascorsi ai box per effetto dell'infortunio al ginocchio rimediato quando era in prestito al Marsiglia. Nonostante l'apprezzamento di lunga data per il ragazzo, Cristian Chivu non può garantirgli la continuità che vorrebbe, ecco perché i rossoblu potrebbero offrirgli la giusta occasione per rilanciarsi.