Frendrup e De Winter, due pezzi pregiati del Genoa, sono nel mirino di diverse formazioni. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Secolo XIX, infatti, per il difensore belga, monitorato dall'Inter, c'è stato un sondaggio del Bologna. Il Grifone lo valuta tra i 25 e i 30 milioni. Per Frendrup avevano chiesto informazioni Juve, Fiorentina, Inter, Atalanta e Roma. Ma ancora nessuno si è avvicinato ai 25 milioni che il Genoa chiede anche per il centrocampista danese.