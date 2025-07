Dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club e l'inizio delle vacanze, l'Inter inizia a programmare la prossima stagione partendo ovviamente dal ritiro pre stagionale. Le date e le sedi del ritiro sono ancora da definire, ma La Gazzetta dello Sport cerchia in rosso il giorno del 21 luglio (ad Appiano Gentile) per il raduno della squadra. Al momento si tratta solo di una semplice ipotesi, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club.