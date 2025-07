Toni Kroos, ex centrocampista del Real Madrid ritiratosi al termine della scorsa stagione, è protagonista di un'intervista rilasciata a SportWeek che verrà pubblicata nel numero in edicola domani. Nell'anticipazione offerta dalla Rosea online, l'ex Nazionale tedesco torna sulla sconfitta in finale dell'Inter in Champions League: "Le squadre italiane sono tornate a buon livello. I’Inter ha perso male, ma due finali di Champions sono un bel traguardo. Modric al Milan? Può fare la differenza".