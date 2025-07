Il Barcellona è uno dei club accostati negli ultimi giorni a Denzel Dumfries, laterale dell'Inter finito al centro delle voci di mercato per la presenza di una clausola rescissoria valida per l'estero fino al 15 luglio dal valore di 25 milioni di euro. A rompere il ghiaccio ci ha provato il giornalista spagnolo Gerard Romero che, in diretta streaming su Twitch, ha chiamato l'olandese per capire se il suo trasferimento in Catalogna possa essere realmente possibile.

"Sono in vacanza ora, quindi non posso parlare - ha replicato Dumfries, apparso molto sorpreso dalla telefonata -. Mi dispiace, grazie per aver chiamato. Ciao ciao".