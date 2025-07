Nella conferenza stampa della vigilia di Fluminense-Al-Hilal, quarto di finale del Mondiale per Club 2025, Simone Inzaghi ha parlato con la tristezza nel cuore della tragedia capitata a Diogo Jota e a suo fratello André, rimasti vittime nella notte di giovedì di un incidente automobilistico fatale nella provincia di Zamora, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria, in Spagna: "E' un giorno triste per ciò che è accaduto a Diogo e ad André Jota, sono cose che non dovrebbero mai succedere - le parole del tecnico dei sauditi -. In squadra abbiamo due portoghesi, Ruben Neves e Cancelo, che erano molto legati ai due ragazzi, è stato un giorno difficile per tutti. Abbiamo cercato di lavorare ugualmente, ma l'atmosfera che c'era in allenamento non era uguale agli altri giorni".