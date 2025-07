L'exploit di Richard Rios e Jhon Arias al Mondiale per Club potrebbe agevolare la loro partenza da Palmeiras e Fluminense per l'approdo in Europa. A dirlo, è l'ex attaccante del Parma Faustino Asprilla ritiene possibile cambiare squadra dopo l'ottima prestazione ai Mondiali. Queste le sue dichiarazioni a ESPN: "Penso che se riuscissero a superare le semifinali e a giocare la finale del Mondiale per Club, sarebbe possibile. È possibile che ci siano molte squadre interessate a questi due grandi giocatori colombiani".

Secondo Asprilla, Ríos, obiettivo dell'Inter, e Arias, che invece col suo Fluminense l'Inter l'ha castigata lunedì scorso a Charlotte, siano i migliori giocatori colombiani attualmente in circolazione, insieme a Luis Díaz del Liverpool, che non è impegnato nella competizione.