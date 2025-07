Capitano e leader carismatico del Fluminense, Thiago Silva ha ripensato alla vittoria storica conquistata dai brasiliani a spese dell'Inter, eliminata a sorpresa agli ottavi di finale del Mondiale per Club: "Per noi è senza dubbio motivo di grande orgoglio perché non è facile affrontare squadre europee, a maggior ragione i vice campioni della Champions League - ha detto l'ex Milan a FIFA.com -. Questo dimostra che hanno fatto una grande stagione. Il risultato ci riempie di orgoglio. Non solo li abbiamo affrontati, ma siamo anche riusciti a giocare bene. Abbiamo ottenuto un buon risultato, 2-0. Ci dà la sensazione di volerne di più, di non volerci fermare qui".

E a proposito delle ambizioni del Flu, Thiago Silva inquadra così l'incrocio con l'Al-Hilal che andrà in scena stasera: "Penso che sia un'ottima squadra. che gioca insieme da un po' di tempo. Ora hanno un nuovo modulo con Inzaghi, ma non hanno perso la qualità tecnica dei loro giocatori. Daremo loro la massima attenzione possibile perché sono grandi giocatori. Ognuno di loro sta anche attraversando un ottimo momento della propria carriera".