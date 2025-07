La Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) della UEFA ha annunciato nella giornata di oggi una serie di decisioni relative ai club sottoposti a monitoraggio nella stagione 2024/25 per quanto riguarda il Fair Play Finanziario.

Tra queste anche l'Inter che ha rispettato gli obiettivi finanziari intermedi per il 2024. Promossi anche Milan, Monaco, Olympique Marsiglia, PSG, Monaco, Besiktas, Trabzonspor e Anversa. Sanzione invece per la Roma, che, si legge nel comunicato, "ha leggermente superato il target e ha ricevuto una multa da tre milioni di euro". Festeggiano i turchi dell'Istanbul Basaksehir, risultati in regola per il 2024/25 e che quindi non saranno esclusi dalle competizioni europee 2025/26, uscendo dal regime di settlement agreement.