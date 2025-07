Intervenuto sul canale YouTube di Calciomercato.it, durante la trasmissione 'Ti Amo Calciomercato’, Gianluca Galliani, figlio dello storico dirigente di Milan e Monza, ha svelato il suo amore sportivo per un giocatore dell'Inter: "Ho una passione per Lautaro, anche se non dovrei dirlo da milanista. È un leader e, nonostante sia nerazzurro, mi piace tanto. Avevo un amore simile per Pippo Inzaghi. Andavo a giocare a calcio con la maglia della Juve di Inzaghi e tutti mi guardavano dicendo 'ma sei pazzo?'".