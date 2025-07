La Fiorentina è in pressing per Sebastiano Esposito. Come riferisce il Corriere dello Sport anche oggi, il club toscano spinge forte per l'attaccante dell’Inter, in uscita dal club vicecampione d'Europa.

Secondo il quotidiano romano, Esposito avrebbe già aperto all'ipotesi viola: Pradè e Goretti riflettono sulle cifre dell'operazione, con la società di Marotta che chiede 10-12 milioni di euro per il giocatore in scadenza il prossimo anno. Ma nel frattempo la Fiorentina dovrà trovare una sistemazione ai vari Nzola, Kouame e Beltran per non rischiare di creare troppo affolamento nel reparto avanzato.