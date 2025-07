L'Inter ha sondato il terreno col Palmeiras per il centrocampista colombiano Richard Rios: la notizia riecheggia anche in Spagna, dove il Mundo Deportivo dà notizia di un contatto tra i club coi brasiliani che però si sono mostrati fermi nel non concedere alcuna riduzione sul prezzo di trasferimento del giocatore venticinquenne.

L'Alviverde non aprirà trattative inferiori ai 30 milioni di euro. Il West Ham ha già avuto un primo tentativo da circa 25 milioni di euro (159 milioni di R$), respinto dalla dirigenza della presidente Leila Pereira.