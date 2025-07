Così come la Roma, anche Chelsea e Barcellona non sono usciti indenni dalle decisioni della Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club della UEFA che ha annunciato oggi una serie di decisioni riguardanti club sotto monitoraggio nella stagione 2024/25 in merito al rispetto dei parametri imposti dal Fair Play Finanziario. I due club, così come società quali Olympique Lione, Hajduk Spalato, Aston Villa e Porto non hanno rispettato la regola degli utili calcistici, introdotta per la prima volta nella stagione 2024/25. L’analisi ha coperto i bilanci degli anni fiscali conclusi nel 2023 e 2024. Il CFCB ha esaminato con attenzione operazioni come la vendita di beni materiali o immateriali, gli scambi di calciatori (“swap”) e i trasferimenti tra parti correlate. Secondo il Regolamento UEFA sulla Sostenibilità Finanziaria – Edizione 2024, i profitti derivanti da tali operazioni non sono considerati reddito rilevante.

Cinque club hanno accettato accordi transattivi (settlement agreements) della durata di 2, 3 o 4 anni, in base alla loro capacità di tornare in regola entro un certo termine: per il Chelsea l'accordo è di quattro anni, fino alla stagione 2028-2029, con annessa multa di 80 milioni di euro di cui 20 incondizionati in caso di mancato rispetto dell'accordo; stessa durata per i Gones, che hanno accettato l’esclusione automatica dalle competizioni UEFA 2025/26 in caso di conferma della retrocessione in Ligue 2 da parte della DNCG francese. Tre anni di settlement agreement per Hajduk Spalato e Porto, mentre il Barcellona ha accettato un accordo di due anni con 60 milioni di multa. Tutti questi club saranno soggetti a limitazioni nell’iscrizione di nuovi giocatori nella Lista A per le competizioni UEFA, misure che possono essere condizionate, incondizionate o entrambe, e variano in base alla durata dell’accordo. Inoltre, dovranno rispettare obiettivi annuali intermedi; in caso contrario, potranno subire sanzioni aggiuntive, tra cui restrizioni più severe o l’esclusione dalle competizioni UEFA future.