Dopo una stagione clamorosa da 28 gol e 10 assist in 37 gare disputate con la maglia della Primavera della Cremonese, per Giacomo Gabbiani c'è la fila. Diversi club si sono messi sulle sue tracce per provare a convincerlo ad accettare la loro corte, ma nel frattempo l'attaccante fresco 19enne, in un'intervista rilasciata qualche giorno al quotidiano piacentino Libertà, ostenta tranquillità: "Non so ancora dove giocherò l'anno prossimo, ma so per certo che sono atteso da una stagione molto importante e che voglio proseguire nell'attività che mi riesce meglio: fare gol".

L'idolo di Gabbiani, si legge, è Lautaro Martinez, probabilmente perché proprio per caratteristiche si avvicina molto al capitano dell'Inter. E proprio l'Inter ha fatto sin qui l'offerta più concreta per aggregarlo alla formazione Under 23; ma il giocatore, assistito dal procuratore Matteo Preziosi, sembra ambire a qualcosa di più di una Serie C. Telefonate sono arrivate anche da una squadra portoghese, ma il futuro di Gabbiani per ora resta ancora incerto.