L'operatore di mercato, Stefano Lombardi, prevede un'estate movimentata per Milan e Napoli, meno per l'Inter: "Mi aspetto i rossoneri e gli azzurri protagonisti, mentre i nerazzurri partono già da una rosa forte", ha spiegato a Tuttomercatoweb.com. Prima di approfondire il discorso relativo ai vice campioni d'Europa, che hanno deciso di puntare a sorpresa su Cristian Chivu come erede di Simone Inzaghi: "E' un uomo Inter, conosce tutte le dinamiche del modo nerazzurro. Può fare bene".