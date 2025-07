Il Barcellona, per ora, ha deciso di non approfondire il dossier di mercato relativo a Denzel Dumfries dopo essersi informato della sua situazione contrattuale. Che, come emerso negli ultimi giorni, prevede una clausola rescissoria valida per l'estero fino al 15 luglio dal valore di 25 milioni di euro. Al momento, secondo Sky Sport, non esistono i presupposti che questa cifra venga pagata.

Scaduta questa deadline, l'Inter si siederebbe a un tavolo per trattare l'eventuale cessione del laterale olandese partendo da una base fissa molto più alta dei suddetti 25 milioni di euro.