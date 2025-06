Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il brutto ko contro il Manchester City, il tecnico della Juventus Igor Tudor ha analizzato così la sfida del Mondiale per Club, proiettandosi verso gli ottavi: "Che sensazioni lascia? Brutte, 5 gol presi non è mai bello. Vanno dette anche certe cose sulla loro qualità. Ci eravamo qualificati, volevamo far riposare qualcuno e loro giocano troppo bene. Abbiamo sofferto, non siamo riusciti a rubare palla e non bene neanche quando ce l'avevamo. Pressavano in un modo in cui noi non riuscivamo a uscire. Per fare bene dobbiamo essere completi, così può essere una partita diversa. E' andata così".

Non c'è questa differenza tra le due squadre?

"Abbiamo pagato tutto, dovevamo essere perfetti e loro quando vogliono spendono tanto. Hanno giocatori molto più forti dei nostri, ma senza cercare scuse. Ci vogliono tante condizioni messe insieme per fare meglio, ma oggi non ci sono state".

Una sconfitta che ridimensiona il lavoro?

"Stiamo parlando della squadra migliore al mondo degli ultimi 10 anni insieme al Real, con l'allenatore migliore al mondo. Non ci toglie niente, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. C'è un'altra gara, ci riposiamo e andiamo avanti".