Spunta una rivale agguerrita per l’Inter nella corsa a Cristhian Mosquera. Come riportato da Florian Plettenberg di Sky Sports Deutschland, l’Arsenal sta spingendo forte per il difensore del Valencia che i nerazzurri seguono da tempo.

Le trattative sarebbero iniziate. Il Valencia aveva un accordo verbale con il Lipsia che poi ha fatto un passo indietro a causa dell’aumento delle richieste. Sulle sue tracce c’erano anche Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, che però adesso sarebbero defilati: adesso c'è l’Arsenal in pole position.

