Antonio Sabato si schiera con il partito di coloro i quali tifano per una permanenza all'Inter di Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 che è rientrato dal prestito biennale allo Spezia fruttuoso per la sua crescita. "Lo conosco dai tempi delle giovanili, giocava sempre sotto età - ha spiegato l'ex giocatore nerazzurro a TMW Radio -. Doveva solo fare esperienza, ora è giusto che torni e si giochi le sue opportunità. Ora dimostri e impari da Lautaro e Thuram. Con Bonny potrebbe essere un buon quartetto".