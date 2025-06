Lungo messaggio su Instagram di Stefano Vecchi che saluta così il Vicenza e si prepara a diventare il prossimo allenatore dell'Inter Under 23. Questo il messaggio postato dal mister sui social:

"Un anno e mezzo intenso e pieno di emozioni, nel quale insieme alla squadra abbiamo coltivato un sogno, lo abbiamo alimentato riportando entusiasmo, ridando un’identità un senso di appartenenza che sembravano persi e portando l’ambiente a sentirsi un’unica cosa in un Menti sempre strapieno di entusiasmo.

Resterà sempre il rammarico di non essere riusciti a regalare a questa città e a tutti i nostri tifosi la categoria che meriterebbero e che auguro loro di poter ritrovare presto.

Ringrazio la società che mi ha messo a disposizione un gruppo forte, di professionisti veri e bravi ragazzi .

Ringrazio lo staff e tutti i collaboratori che hanno condiviso con me questo cammino lavorando ogni giorno al mio fianco e tutti i ragazzi che in questo anno e mezzo mi hanno dato tanto.

A tutti i tifosi e a quelli che mi hanno ringraziato attraverso telefonate messaggi e social dico che sono io a dover ringraziare voi perché ogni volta che ho vissuto l’entusiasmo di voi tifosi mi avete regalato emozioni indimenticabili.

Il ricordo di come mi avete fatto sentire resterà sempre vivo dentro di me



Per Sempre forza Lane!"