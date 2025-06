Il Cagliari ha sperato nello step in avanti dopo la cessione di Nicolò Barella all'Inter. Tommaso Giulini, presidente del club sardo, sottolinea il concetto in conferenza stampa: "Abbiamo provato ad alzare l’asticella dopo la cessione di Barella e all’epoca non andò così bene", ammette il numero uno rossoblu.

"Da allora abbiamo sempre cercato di fare di meglio - prosegue Giulini -. Sono orgoglioso di aver fatto 10 anni su 12 in Serie A e sono il presidente con più anni in massima serie nella storia del club. Possiamo migliorare puntando con dei valori. Il Barcellona per tornare a vincere puntando sulla cantera. E noi vogliamo seguire questo percorso. Cercheremo di alzare l'asticella e di fare del nostro meglio".