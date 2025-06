La Gazzetta dello Sport lo dice chiaro: Pio Esposito si è preso l'Inter. E le strategie per il mercato ora cambiano. Fino a qualche tempo fa, il club pensava davvero di completare l'attacco con due innesti e girare il giovane Pio in prestito per dargli modo di ottimizzare l'annata senza costringerlo a troppa panchina. E adesso? Adesso resta a Milano.

"E avrà spazio, lì dove dietro la ThuLa c’era il vuoto . assicura la rosea -. «Pensa se avessimo avuto lui e non Taremi durante la stagione…»: ecco, non c’è persona – dentro e fuori l’Inter – che non abbia pensato a questo vedendolo contro il River. Il movimento con cui ha controllato con il destro, si è girato, ha mandato al bar Diaz e poi ha trovato l’angolo ha ricordato in tutto e per tutto Luca Toni".

Tutto è cambiato. L'Inter si tiene Pio.