Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato così dell'inizio del mercato della Fiorentina ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Palla al Centro" soffermandosi sulle voci relative a Francesco Pio Esposito:

Pio Esposito, potrebbe essere un'alternativa a Kean?

"Si tratta di un discorso complesso. Esposito è un buon giocatore, ma secondo me Sebastiano è più forte e mi sembra che abbia più prospettiva. Rimane il fatto che si parla di calciatori di prospettiva e non esiste di spendere 40 milioni per un giovane che viene estremamente pubblicizzato".