La buona notizia riguarda Darmian: dopo essere stato costretto a uscire nel finale del match contro il River Plate, il difensore sta bene. Per lui nessun problema ed è un sollievo per Chivu che, al contrario, dovrà fare a meno per tutto il Mondiale di diversi elementi.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico romeno non potrà contare su Pavard e Bisseck, già rispediti a casa. Stessa sorte per Calhanoglu e Zielinski. "Mentre i compagni volavano su Charlotte, loro 4 prendevano un aereo per l’Italia. Il polpaccio ha tradito Calha qua in America e, dopo gli esami di due giorni fa, ha prevalso la prudenza: inutile tenerlo in ritiro. Per il resto, la caviglia di Pavard non si vuole sgonfiare, Bisseck convive con il problema muscolare della finale di Monaco e Zielinski si è fermato in nazionale. Tutti ora potranno curarsi con calma e tornare nel 2025-2026", si legge.