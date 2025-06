Si parla, ovviamente, anche di Francesco Pio Esposito negli studi di Mediaset dedicati al Mondiale per Club. E non potrebbe essere altrimenti visto che l'attaccante classe 2005 si è messo in luce nella notte italiana di mercoledì segnando il suo primo gol con la maglia dell'Inter nella vittoria contro il River Plate. "Se è nata una stella? Sì", il pensiero di Andrea Ranocchia, Che poi spiega meglio il suo punto di vista: "Bisogna stare calmi perché in Italia siamo abituati a pompare più del dovuto un giocatore giovane. Ma c'è da dire che ha talento, nel panorama italiano non abbiamo più questo genere di attaccanti. Io in lui rivedo molto Luca Toni, contro il River ha capito sempre la giocata da fare. Sinceramente, è un attaccante che l'Inter deve tenersi stretto e coccolare, dandogli il tempo per crescere".

